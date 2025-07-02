ولي العهد يعيد نشر مقطع فيديو لأول مشروع قمر صناعي أردني

وعلق سموه عبر خاصية الستوري في انستقرام "إنجاز أردني بأيدي شبابنا المبدع والريادي.. تحية فخر وتقدير للفريق القائم على المشروع"
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