ولي العهد يعيد نشر مقطع فيديو لأول مشروع قمر صناعي أردني

10:54 م

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الوكيل الإخباري- أعاد سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نشر مقطع فيديو لأول مشروع قمر صناعي أردني. اضافة اعلان





وعلق سموه عبر خاصية الستوري في انستقرام "إنجاز أردني بأيدي شبابنا المبدع والريادي.. تحية فخر وتقدير للفريق القائم على المشروع"