ولي العهد يفتتح حاضنة أعمال في كلية التدريب المهني المتقدم في إربد ويزور فرع الكلية بحكما

الوكيل الإخباري- افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، حاضنة أعمال تابعة لكلية التدريب المهني المتقدم في إربد/ فرع الإناث، وهي مساحة مخصصة لدعم المشاريع الريادية الناشئة.





واستمع سموه إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها الحاضنة لتطوير مشاريع المستفيدين ضمن بيئة تستجيب لاحتياجات السوق وتدعم الابتكار، وتوفر للمشاريع المؤهلة تدريبات عملية مكثفة في تطوير الأعمال والتسويق والإدارة المالية، واستشارات قانونية وفنية.



واستعرض عدد من المشاركين في الفوج الأول مشاريعهم التي حظيت بدعم فني ومعرفي من الحاضنة في مجالات متنوعة.



وزار سمو ولي العهد فرع كلية التدريب المهني المتقدم في حكما، واطلع على برامجه التقنية والمهنية التدريبية، التي توظف أحدث الأجهزة والمعدات لمحاكاة بيئة العمل وتأهيل المتدربين.



واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح قدمه الرئيس التنفيذي لكلية التدريب المهني المتقدم المهندس عمار غرايبة، بين فيه أن كلية التدريب المهني المتقدم بفروعها السبعة بما فيها حاضنة الأعمال في فرع الإناث بإربد، مدعومة من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني، بالشراكة مع وزارة العمل ومؤسسة ولي العهد.



ويضم فرع الكلية في حكما حاليًا 433 متدربًا ومتدربة في 33 تخصصًا ضمن برنامجي الدبلوم الفني والمهني.



وجال سموه في مرافق الكلية واطلع على عدد من المشاغل التدريبية، وتبادل الحديث مع الطلبة حول تجاربهم في الكلية.



ورافق سمو ولي العهد خلال الزيارة، وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني الدكتور خالد البكار، والسفير الألماني في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين، ومدير بنك التنمية الألماني في الأردن الدكتور ماثياس شميدت-روزن.

