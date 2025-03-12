ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومي الشامل في جرش

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الوكيل الإخباري- افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، مركز الخدمات الحكومي الشامل في محافظة جرش. اضافة اعلان





ومركز جرش الحكومي هو الثالث الذي يزوره ولي العهد، وهو المركز الثامن في الأردن.