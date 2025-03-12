 
الأربعاء 2025-03-12 07:09 م
 

ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومي الشامل في جرش

مركز خدمات حكومي شامل
مركز خدمات حكومي شامل
 
الأربعاء، 12-03-2025 05:21 م
الوكيل الإخباري-    افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، مركز الخدمات الحكومي الشامل في محافظة جرش.اضافة اعلان


ومركز جرش الحكومي هو الثالث الذي يزوره ولي العهد، وهو المركز الثامن في الأردن.
 
 
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