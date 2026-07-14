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ولي العهد يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد

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جانب من أداء واجب العزاء
 
الثلاثاء، 14-07-2026 07:31 م

الوكيل الإخباري- قدم سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، واجب العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، بوفاة والده، المغفور له بإذن ﷲ، سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه ﷲ.

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وعبر سمو ولي العهد عن أحر التعازي لسمو الشيخ تميم والأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب، سائلا ﷲ عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


وشارك في تقديم واجب العزاء سمو الأمير علي بن الحسين.

 
 


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