ولي العهد يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد

الوكيل الإخباري- قدم سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، واجب العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، بوفاة والده، المغفور له بإذن ﷲ، سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه ﷲ.

اضافة اعلان



وعبر سمو ولي العهد عن أحر التعازي لسمو الشيخ تميم والأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب، سائلا ﷲ عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.