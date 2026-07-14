ولي العهد يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد

وعبر سمو ولي العهد عن أحر التعازي لسمو الشيخ تميم والأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب، سائلا ﷲ عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وشارك في تقديم واجب العزاء سمو الأمير علي بن الحسين.
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