ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لشباب وشابات برنامج "خطى الحسين"

10:15 م

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الوكيل الإخباري- أقام سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني ، الاثنين، مأدبة إفطار في قصر الحسينية لمجموعة من شباب وشابات الفوج الرابع لبرنامج "خطى الحسين". اضافة اعلان





ويعد برنامج "خطى الحسين" أحد برامج مؤسسة ولي العهد المخصص لبناء القيادات الشبابية.