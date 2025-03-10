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ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لشباب وشابات برنامج "خطى الحسين"

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله
ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله
 
الإثنين، 10-03-2025 10:15 م
الوكيل الإخباري-   أقام سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني ، الاثنين، مأدبة إفطار في قصر الحسينية لمجموعة من شباب وشابات الفوج الرابع لبرنامج "خطى الحسين".اضافة اعلان


ويعد برنامج "خطى الحسين" أحد برامج مؤسسة ولي العهد المخصص لبناء القيادات الشبابية.
 
 
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