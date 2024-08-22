ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة - صور

الوكيل الإخباري- كرم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في قصر الحسينية، الخميس، أوائل الثانوية العامة من الطلبة النظاميين، للسنة الدراسية 2023/2024.

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وهنأ سمو ولي العهد الطلبة على تفوقهم، وتبادل الحديث معهم حول التخصصات التي يرغبون بدراستها.



وحث سموه الطلبة على الاستمرار ببذل الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال مرحلة الدراسة الجامعية، نظرا لأهميتها في تحديد مستقبلهم.



وأشار سمو ولي العهد إلى أن التعلم عملية مستمرة وتستوجب من الطلبة الاستمرار بتطوير مهاراتهم المختلفة، بما يواكب متطلبات سوق العمل.



ودعا سموه الطلبة إلى الاستفادة من حاضنات الابتكار وفرص التطوع خلال دراستهم الجامعية.