ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور

وتم خلال اللقاء، الذي عقد على هامش زيارة خاصة، يقوم بها سموه للمملكة المتحدة، بحث سبل تعزيز آفاق التعاون بمختلف المجالات، والتأكيد على متانة العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين.
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