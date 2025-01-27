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ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور

ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور
ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور
الإثنين، 27-01-2025 04:07 م

الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الإثنين بقصر ويندسور في المملكة المتحدة، الأمير وليام، أمير ويلز.

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وتم خلال اللقاء، الذي عقد على هامش زيارة خاصة، يقوم بها سموه للمملكة المتحدة، بحث سبل تعزيز آفاق التعاون بمختلف المجالات، والتأكيد على متانة العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين.

 
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