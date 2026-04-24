السبت 2026-04-25 12:48 ص

ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش اجتماعات الاتحاد الأوروبي في قبرص

جانب من اللقاء
 
الجمعة، 24-04-2026 11:08 م

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين، في نيقوسيا.

وأعرب سموه، خلال اللقاء، عن اعتزازه بمتانة علاقات الصداقة بين الأردن وفرنسا، مؤكدًا أهمية البناء عليها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.


وبحث اللقاء، أبرز التطورات في المنطقة، إذ أكد سموه أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار لتجنب تجدد التصعيد الخطير.


ولفت سمو ولي العهد إلى ضرورة الاستمرار بدعم جهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، واستدامة إيصال المساعدات اللازمة.


وشدد سموه على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية لضم الأراضي في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وحضر الاجتماع، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 