ولي العهد يلتقي العاهل البلجيكي على هامش مشاركته في منتدى دافوس

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، على هامش مشاركة سموه في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

ونقل سمو ولي العهد، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني، إلى الملك فيليب، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، والحرص على توسيعها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها.



وبحث اللقاء التطورات الراهنة في المنطقة، وأهمية إدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.