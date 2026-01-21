الأربعاء 2026-01-21 10:54 م

ولي العهد يلتقي العاهل البلجيكي على هامش مشاركته في منتدى دافوس

ولي العهد يلتقي العاهل البلجيكي على هامش مشاركته في منتدى دافوس
ولي العهد يلتقي العاهل البلجيكي على هامش مشاركته في منتدى دافوس
 
الأربعاء، 21-01-2026 09:27 م

الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، على هامش مشاركة سموه في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

اضافة اعلان

 

ونقل سمو ولي العهد، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني، إلى الملك فيليب، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.


وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، والحرص على توسيعها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها.


وبحث اللقاء التطورات الراهنة في المنطقة، وأهمية إدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.


وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس الحالة الجوية المتوقعة بالاردن للأيام الثلاثة القادمة

ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية

أخبار محلية ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية

ولي العهد يلتقي في دافوس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أخبار محلية ولي العهد يلتقي في دافوس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أوبن أيه آي العالمية تدرج الأردن ضمن مبادرة "التعليم من أجل الدول"

أخبار الشركات أوبن أيه آي العالمية تدرج الأردن ضمن مبادرة "التعليم من أجل الدول"

شركات توزيع الكهرباء: لم نشارك في اجتماع لجنة الطاقة النيابية ولا نحمل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المواطنين

أخبار محلية الأربعاء أعلى حمل كهربائي منذ بداية الشتاء

ولي العهد يلتقي العاهل البلجيكي على هامش مشاركته في منتدى دافوس

أخبار محلية ولي العهد يلتقي العاهل البلجيكي على هامش مشاركته في منتدى دافوس

ولي العهد يلتقي المستشار النمساوي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

أخبار محلية ولي العهد يلتقي المستشار النمساوي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

علم اليابان

عربي ودولي اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم



 






الأكثر مشاهدة