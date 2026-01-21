ولي العهد يلتقي العاهل البلجيكي على هامش مشاركته في منتدى دافوس

وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، والحرص على توسيعها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها.
وبحث اللقاء التطورات الراهنة في المنطقة، وأهمية إدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.
وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.
