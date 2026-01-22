الخميس 2026-01-22 09:00 م

ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "إمبراير" لصناعة الطائرات

الخميس، 22-01-2026 08:33 م

الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الخميس، المدير التنفيذي لشركة "إمبراير" البرازيلية لصناعة الطائرات فرانسيسكو غوميز نيتو.

وبحث اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، فرص تعزيز التعاون بين الأردن والشركة في مجالات صيانة الطائرات، وخدمات الطيران، واستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة.


كما عقد سموه سلسلة لقاءات مع مؤسسين ورؤساء تنفيذين لعدد من الشركات العالمية، لبحث سبل توسيع التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز المهارات الرقمية ويؤهل الشباب لسوق العمل الأردني.


وحضر اللقاءات وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.

 
 


