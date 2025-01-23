ولي العهد يلتقي المستشار المؤقت لجمهورية النمسا

وبحث اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وحضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
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