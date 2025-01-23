 
الخميس 2025-01-23 10:15 م
 

ولي العهد يلتقي المستشار المؤقت لجمهورية النمسا

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
الخميس، 23-01-2025 09:11 م

الوكيل الإخباري-    التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، المستشار المؤقت لجمهورية النمسا الاتحادية ووزير الخارجية، ألكسندر شالينبيرغ.

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وبحث اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.


وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.


وحضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

 
gnews

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