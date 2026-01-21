ولي العهد يلتقي المستشار النمساوي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأربعاء، المستشار النمساوي الدكتور كريستيان شتوكر، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

اضافة اعلان



وأعرب سمو ولي العهد عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تجمع بين الأردن والنمسا، مؤكدا أهمية البناء عليها في مختلف المجالات.



واستعرض سموه جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وجرى خلال اللقاء بحث أبرز التطورات في المنطقة، والتأكيد على أهمية دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار فيها.