ولي العهد يلتقي المستشار النمساوي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

وأعرب سمو ولي العهد عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تجمع بين الأردن والنمسا، مؤكدا أهمية البناء عليها في مختلف المجالات.
واستعرض سموه جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء بحث أبرز التطورات في المنطقة، والتأكيد على أهمية دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار فيها.
وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية جرش تباشر بتركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية
-
%62 نسبة توظيف خريجي معاهد التدريب المهني في جرش
-
حسان يوجه بإجراء صيانة شاملة لملعب البترا الرياضي وإعادة افتتاحه بأسرع وقت
-
وزارة الخارجية: الأردن ودول عربية وإسلامية ينضمون إلى مجلس السلام
-
بريزات: لا يوجد فندق مغلق في البترا نتيجة الظروف الإقليمية وتراجع السياحة
-
الديوان الملكي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني
-
وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى يؤكدان التحول إلى منظومة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة
-
جامعة مؤتة تعلن مواعيد جديدة للامتحانات المؤجلة