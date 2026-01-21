الأربعاء 2026-01-21 09:17 م

ولي العهد يلتقي المستشار النمساوي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

الأربعاء، 21-01-2026 09:14 م

الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأربعاء، المستشار النمساوي الدكتور كريستيان شتوكر، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

وأعرب سمو ولي العهد عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تجمع بين الأردن والنمسا، مؤكدا أهمية البناء عليها في مختلف المجالات.


واستعرض سموه جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.


وجرى خلال اللقاء بحث أبرز التطورات في المنطقة، والتأكيد على أهمية دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار فيها.


وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

 
 


