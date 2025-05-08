الخميس 2025-05-08 01:51 م
 

ولي العهد يلتقي برئيس وزراء اليابان ويؤكد اعتزازه بالعلاقة الراسخة بين البلدين

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يلتقي في مدينة طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يلتقي في مدينة طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا
 
الخميس، 08-05-2025 01:10 م
الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الخميس، مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، في طوكيو.اضافة اعلان


ونقل سموه تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الياباني، مؤكدا اعتزازه بالعلاقة الراسخة بين البلدين، والتوافق بينهما بشأن ضرورة تحقيق السلام والازدهار في المنطقة والعالم.

وأشاد سمو ولي العهد بجهود اليابان في تنظيم معرض إكسبو 2025 أوساكا، معربا عن تمنياته بدوام النجاح لليابان في مختلف المجالات.

بدوره، عبّر رئيس الوزراء الياباني عن إعجابه بالجناح الأردني في المعرض، الذي يشهد إقبالا واسعا ويوفر تجربة مميزة للزوار.

وأعرب سموه عن تقديره لدور الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في دعم مشاريع تنموية بالمملكة في القطاعات ذات الأولوية، كالمياه والطاقة.

وتحدث سمو ولي العهد عن مبادرات ومشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي تم إنشاؤه لتعزيز البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن السيبراني، ومنظومة الاستثمار.
 
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