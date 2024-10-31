ولي العهد يلتقي رؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات في الرياض

وجرى خلال اللقاءات بحث تعزيز العلاقات مع الشركات العالمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون في مشاريع تكنولوجية مستقبلية بمجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني.
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