 
الخميس 2024-10-31 06:23 م
 

ولي العهد يلتقي رؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات في الرياض

الامير الحسين بن عبدالله
الأمير الحسين
الخميس، 31-10-2024 04:33 م
الوكيل الإخباري-   عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، لقاءات منفصلة مع رؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات ومنظمات عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاءات بحث تعزيز العلاقات مع الشركات العالمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون في مشاريع تكنولوجية مستقبلية بمجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني.
 
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