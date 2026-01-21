ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية

وثمن سموه، خلال اللقاء الذي عقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، دعم البنك للأردن في تنفيذ مشاريع حيوية، خاصة مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (مشروع الناقل الوطني للمياه).
كما عقد سمو ولي العهد لقاءات منفصلة مع رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية، بحثت سبل فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز النمو الاقتصادي والاستثماري، ويسهم في تطوير المهارات الرقمية للأردنيين.
وجرى خلال اللقاءات استعراض المزايا الاستثمارية في الأردن، كخدمات البنية التحتية التقنية، وبرامج التدريب التي تدعم الشباب وتزودهم بالمهارات التقنية والتكنولوجية اللازمة في سوق العمل.
وحضر اللقاءات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
