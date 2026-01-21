ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو، لبحث سبل توسيع التعاون لتنفيذ عدة مشاريع في المملكة.

وثمن سموه، خلال اللقاء الذي عقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، دعم البنك للأردن في تنفيذ مشاريع حيوية، خاصة مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (مشروع الناقل الوطني للمياه).



كما عقد سمو ولي العهد لقاءات منفصلة مع رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية، بحثت سبل فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز النمو الاقتصادي والاستثماري، ويسهم في تطوير المهارات الرقمية للأردنيين.