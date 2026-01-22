الخميس 2026-01-22 05:39 م

ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين

جانب من اللقاء
 
الخميس، 22-01-2026 05:01 م

الوكيل الإخباري- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في مدينة دافوس الخميس، متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

ونقل سموه، خلال لقاء عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، تحيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني للرئيس اللبناني العماد جوزاف عون.


وأكد سمو ولي العهد دعم الأردن لجهود لبنان لتعزيز أمنه واستقراره.


وتطرق اللقاء إلى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي انطلقت مطلع العام الحالي، والتي تهدف لتوطيد العمل المشترك في مجالات حيوية.


وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.

 
 


