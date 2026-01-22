ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين

الوكيل الإخباري- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في مدينة دافوس الخميس، متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

ونقل سموه، خلال لقاء عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، تحيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني للرئيس اللبناني العماد جوزاف عون.



وأكد سمو ولي العهد دعم الأردن لجهود لبنان لتعزيز أمنه واستقراره.



وتطرق اللقاء إلى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي انطلقت مطلع العام الحالي، والتي تهدف لتوطيد العمل المشترك في مجالات حيوية.