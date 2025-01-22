ولي العهد يلتقي رئيس الوفد البحريني المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل البحريني.

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وأعرب سمو ولي العهد، خلال لقاء عقد على هامش أعمال المنتدى المنعقد بمدينة دافوس في سويسرا، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.



وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية والبرامج التدريبية التي تدعم الشباب وتزودهم بالمهارات التقنية والتكنولوجية لإعدادهم لسوق العمل.



كما تطرق اللقاء إلى المستجدات في المنطقة، إذ تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية.



وأشار سمو ولي العهد إلى التزام الأردن بدعم وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.