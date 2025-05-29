ولي العهد يلتقي شبابا في المفرق ويحاورهم حول جملة من القضايا

وركز اللقاء، الذي أقيم في مركز شباب رحاب، على مجالات التكنولوجيا، والاقتصاد، والسياحة، والتعليم والتدريب المهني والتقني.
وبالحديث عن التكنولوجيا، بين سموه أن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل يطور خططا لمشاريع جديدة ونوعية تسعى لمواكبة المستقبل وخدمة المواطنين ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد سمو ولي العهد أهمية الاستمرار بتعزيز الفرص الاقتصادية، وجلب الاستثمارات بمختلف المجالات.
وتطرق سموه في حديثه إلى أهمية تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتمكين الشباب وصقل مهاراتهم، لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل من وظائف جديدة.
من جهتهم، أشاد الحضور بحرص سمو ولي العهد على التواصل مع الشباب باستمرار والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم التي تسهم في مسيرة بناء الأردن وتطوره.
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