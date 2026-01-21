الأربعاء 2026-01-21 10:54 م

ولي العهد يلتقي في دافوس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الأربعاء، 21-01-2026 10:13 م

الوكيل الإخباري-  التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية.

وهنأ سموه، المفوض السامي بمناسبة فوزه بالانتخابات التي عقدت بنهاية العام الماضي، متمنيا له التوفيق في ولايته.


وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يدعم مواصلة تقديم الخدمات للاجئين.


وتم التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات لهم.


وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار طارق أبوغزالة، ومدير مكتب سمو ولي العهد زيد البقاعين.

 
 


