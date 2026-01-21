ولي العهد يلتقي في دافوس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية.

اضافة اعلان



وهنأ سموه، المفوض السامي بمناسبة فوزه بالانتخابات التي عقدت بنهاية العام الماضي، متمنيا له التوفيق في ولايته.



وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يدعم مواصلة تقديم الخدمات للاجئين.



وتم التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات لهم.