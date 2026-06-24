ولي العهد يلتقي قادة مؤسسات تكنولوجية رائدة في منطقة "سيليكون فالي"

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، يوم أمس الثلاثاء، في منطقة "سيليكون فالي" بولاية كاليفورنيا الأميركية، قادة مؤسسات رائدة في مجالات تكنولوجية متقدمة.

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وبحث سموه خلال لقائه المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة كلاس دوجو (ClassDojo) الرائدة في التكنولوجيا التعليمية والتواصل المدرسي سام تشودري، فرص تبادل الخبرات والتعاون بين المنصة ومشروع "سراج"، الذي يمثل منصة تعليمية مساندة في الأردن، وإمكانية تطوير أدوات المنصة في مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني.



كما عقد سمو ولي العهد لقاء مع مؤسسي ورؤساء شركات تكنولوجية متخصصة في عدة مجالات، بتنظيم من الرئيس التنفيذي لشركة رين ميكر (Rainmaker) أوغسطس دوريكو.



وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الحلول الإنتاجية والذكاء الاصطناعي الإبداعي، وتطوير طائرات الشحن اللوجستي ذاتية الطيران، وتكنولوجيا الروبوتات المخصصة للحفر والتعدين، إضافة إلى أنظمة الطائرات المسيرة.



وحضر اللقاءين وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.