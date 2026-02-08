الأحد 2026-02-08 09:02 م

ولي العهد يلتقي ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب

ولي العهد يلتقي ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب
ولي العهد يلتقي ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب
 
الأحد، 08-02-2026 07:01 م
الوكيل الإخباري-  التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب.اضافة اعلان


وتناول اللقاء، الذي عقد في منزل العميد المتقاعد خالد عوض أبو زيد، جملة من القضايا التي تهم المجتمع المحلي في اللواء.

وتحدث سمو ولي العهد عن إعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى رؤية جلالته الاستشرافية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتقدمة، والتي ستنعكس إيجابا على عمل الجيش. 

وبين سموه أن العمل جار على رفع كفاءة العمل الحكومي بما يسهم بتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني.

وتطرق سمو ولي العهد إلى جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الهادفة لتسخير التكنولوجيا للتسهيل على المواطنين، فضلا عن برامج التدريب المهني والتقني لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وتناول اللقاء الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم، إذ لفت سموه إلى أهمية الاستثمار في الشباب بالمجال الرياضي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تنقلات وترقيات في وزارة التربية - اسماء

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين القرارات الإسرائيلية الهادفة لفرض السيادة والاستيطان في الضفة الغربية

إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: 7 آلاف طالب جديد ضمن 60 ألف مستفيد من المنح والقروض

علم أوكرانيا.

عربي ودولي أوكرانيا تحث على تسريع محادثات السلام

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

محروقات

أخبار محلية "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن التعليمات الخاصة بالخيم الرمضانية لعام 2026

مذكرة تفاهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في مركز الكرامة للصحة النفسية

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في مركز الكرامة للصحة النفسية



 






الأكثر مشاهدة