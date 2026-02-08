ولي العهد يلتقي ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب

وتناول اللقاء، الذي عقد في منزل العميد المتقاعد خالد عوض أبو زيد، جملة من القضايا التي تهم المجتمع المحلي في اللواء.
وتحدث سمو ولي العهد عن إعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى رؤية جلالته الاستشرافية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتقدمة، والتي ستنعكس إيجابا على عمل الجيش.
وبين سموه أن العمل جار على رفع كفاءة العمل الحكومي بما يسهم بتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني.
وتطرق سمو ولي العهد إلى جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الهادفة لتسخير التكنولوجيا للتسهيل على المواطنين، فضلا عن برامج التدريب المهني والتقني لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
وتناول اللقاء الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم، إذ لفت سموه إلى أهمية الاستثمار في الشباب بالمجال الرياضي.
