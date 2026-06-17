ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي على هامش مباراة النشامى

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الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، نائب المستشار النمساوي ووزير الإسكان والفنون والثقافة والإعلام والرياضة أندرياس بابلر، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. اضافة اعلان





وأعرب سموه، خلال اللقاء الذي عقد على هامش مباراة المنتخب الأردني لكرة القدم "النشامى" مع نظيره النمساوي، عن تمنياته بالتوفيق للمنتخبين في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدا أن الفعاليات الرياضية فرصة لتعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين.



وأشار سموه إلى أهمية مشاركة النمسا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي.



وهنأ سمو ولي العهد بانتخاب النمسا عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة في دعم جهود السلام والأمن والاستقرار في العالم.



وحضر اللقاء سفيرة الأردن لدى واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.





