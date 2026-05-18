ولي العهد يلتقي وجهاء وممثلين عن عشائر العجارمة

وتناول اللقاء، الذي عقد بمنزل اللواء المتقاعد أحمد العفيشات في ناعور، جملة من القضايا التي تهم المجتمع المحلي.
وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية برنامج خدمة العلم، الذي شهد أخيرا تخريج أول دفعة من المكلفين، لما يمثله من دلالات وطنية مهمة مثل الاعتماد على الذات وإنجاز العمل والإتقان.
وتحدث سموه عن برامج التدريب المهني والتقني وأهميتها في تأهيل الشباب وتمكينهم لوظائف المستقبل من خلال التركيز على مجالات التكنولوجيا والابتكار.
من جهتهم، أشاد الحضور بزيارات سمو ولي العهد وتواصله الدائم مع المجتمع الأردني، مثمنين دعمه للشباب لتمكينهم وتأهيلهم في مختلف المجالات.
وأعربوا عن اعتزازهم بجهود سموه لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، نظرا لأهمية ما يقدمه للشباب الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
البعثة الإعلامية الأردنية للحج: تفويج الحجاج إلى مكة وفق خطة مدروسة
-
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
-
اللواء الحنيطي والسفير المورتاني يبحثان أوجه التعاون بين البلدين
-
الملك يفتتح جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في المغطس
-
تخريج الفوج السادس والعشرين من كلية الأميرة منى للتمريض
-
كتيبة التدخل السريع المغاوير/61 تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب البريطاني
-
وزير العمل: هدف الضمان ليس تحرير المخالفات للمنشآت
-
"الأعلى لذوي الإعاقة" يصدر تقرير إنجازاته لشهري آذار ونيسان