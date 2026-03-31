الثلاثاء 2026-03-31 07:04 م

ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية
ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية
 
الثلاثاء، 31-03-2026 06:23 م

الوكيل الإخباري-   أعرب سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، خلال لقائه وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان، عن تقدير الأردن للشراكة القوية بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإنسانية.

وأكد سموه، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، أهمية دعم ألمانيا لمشاريع وطنية في التعليم التقني المتقدم وتحديث القطاع العام، إضافة إلى مشروع الناقل الوطني للمياه.
وجرى بحث سبل توسيع التعاون الأردني الألماني والفرص المستقبلية للعمل على المزيد من المشاريع المشتركة.


وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

 
 


ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

أخبار محلية ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

ن

