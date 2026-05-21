ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني في برلين

وجرى التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية، والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، وأهمية تعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين.
وبحث اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية، إذ تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها.
ولفت سمو ولي العهد إلى أن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، ووقف إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
كما جدد سموه التأكيد على مواصلة الأردن دعم الأشقاء في سوريا ولبنان والعراق في جهودهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم، بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.
وحضر اللقاء، الذي تخلله مأدبة عشاء أقيمت تكريما لسمو ولي العهد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني لدى ألمانيا فايز خوري.
