 
الأحد 2024-12-15 07:07 م
 

ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الكويتي

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
الأحد، 15-12-2024 06:57 م
الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأحد، وزير الخارجية الكويتي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا.اضافة اعلان


وأكد سمو ولي العهد، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الكويتية، متانة العلاقات الأردنية الكويتية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، وآليات تسريع العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام، والتي تشمل إنشاء خمسة مدارس تقنية ومهنية في عدد من محافظات المملكة.

كما جرى مناقشة آليات تقدم سير العمل في مشروعي إعادة تأهيل الطرق والجسور، وتطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة بالأردن.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني لدى الكويت سنان المجالي.
 
gnews

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