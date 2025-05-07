الأربعاء 2025-05-07 04:44 م
 

ولي العهد يلتقي ولي عهد اليابان

ولي العهد يلتقي ولي عهد اليابان
ولي العهد يلتقي ولي عهد اليابان
 
الأربعاء، 07-05-2025 04:30 م
الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، سمو ولي عهد اليابان فوميهيتو، أمير أكيشينو.اضافة اعلان


واستعرض اللقاء، الذي عقد بحضور سمو الأميرة كيكو أكيشينو ولية عهد اليابان وسمو الأميرة كاكو، علاقات الصداقة المتينة بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق.

وأقام ولي العهد الياباني مأدبة عشاء تكريما لسمو الأمير الحسين.
 
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