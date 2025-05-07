ولي العهد يلتقي ولي عهد اليابان

واستعرض اللقاء، الذي عقد بحضور سمو الأميرة كيكو أكيشينو ولية عهد اليابان وسمو الأميرة كاكو، علاقات الصداقة المتينة بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق.
وأقام ولي العهد الياباني مأدبة عشاء تكريما لسمو الأمير الحسين.
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