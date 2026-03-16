ولي العهد ينشر صورة بمناسبة ليلة السابع والعشرين من رمضان

الوكيل الإخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه في انستغرام مساء اليوم الاثنين، آية قرآنية من سورة القدر، وذلك بمناسبة ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، التي يرجّح كثيرون أنها ليلة القدر.



وأرفق سموه الآية الكريمة: "سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

