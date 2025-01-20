ولي العهد ينشر صورة للملك من زيارته لواء دير علا

الوكيل الإخباري- نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، صورة للملك من زيارته للواء دير علا في الأغوار الوسطى، وتفقده مشروع مساكن الملاحة، وهو أحد مشاريع المبادرات الملكية، المكون من 400 وحدة سكنية.



وأدرج ولي العهد عبر خاصية ستوري في منصة “إنستغرام” صورة لجلالة الملك بصحبة سيدة مسنة من سكان لواء دير علا، وعلق عليها “سيدنا”.

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