ولي العهد ينشر صورة للملك من زيارته لواء دير علا

وأدرج ولي العهد عبر خاصية ستوري في منصة “إنستغرام” صورة لجلالة الملك بصحبة سيدة مسنة من سكان لواء دير علا، وعلق عليها “سيدنا”.
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