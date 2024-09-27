ولي العهد ينشر فيديو عن المواقع الأردنية المدرجة على قائمة التراث العالمي

وكتب سموه تعليقًا على الفيديو، "الأردن مهد الحضارات وأرض الجمال والتسامح".
يذكر أن يوم السياحة العالمي، يعد مناسبة مهمة للترويج للمواقع السياحية والأثرية في الأردن، وتعزيز الممارسات السياحية المسؤولة والمستدامة.
وتوصف المملكة بأنها متحف مفتوح؛ لتنوع الحضارات التي تعاقبت عليها بدءا من العصور الحجرية وانتهاء بالعصر الإسلامي بمختلف فتراته، مرورا بالعصور الفارسية، واليونانية، والرومانية، والبيزنطية.
وتم إدراج 7 مواقع في الأردن ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو: وهي قصير عمرة، ومدينة السلط، ومدينة البترا الأثرية، ووادي رم، وأم الجمال، وأم الرصاص، وموقع المغطس، في حين يبلغ عدد المواقع الأثرية المكتشفة في المملكة 100 ألف موقع، تم تسجيل 15 ألفا منها رسميا.
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