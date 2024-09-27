ولي العهد ينشر فيديو عن المواقع الأردنية المدرجة على قائمة التراث العالمي

الوكيل الإخباري- نشر الحساب الرسمي لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على يوتيوب مقطع فيديو للمواقع الأثرية الأردنية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

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وكتب سموه تعليقًا على الفيديو، "الأردن مهد الحضارات وأرض الجمال والتسامح".



يذكر أن يوم السياحة العالمي، يعد مناسبة مهمة للترويج للمواقع السياحية والأثرية في الأردن، وتعزيز الممارسات السياحية المسؤولة والمستدامة.



وتوصف المملكة بأنها متحف مفتوح؛ لتنوع الحضارات التي تعاقبت عليها بدءا من العصور الحجرية وانتهاء بالعصر الإسلامي بمختلف فتراته، مرورا بالعصور الفارسية، واليونانية، والرومانية، والبيزنطية.