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ولي العهد يهنئ البطل عمر قرادة

ولي العهد
ولي العهد
الأربعاء، 04-09-2024 06:25 م
الوكيل الإخباري-    هنأ سمو ولي العهد البطل عمر قرادة بتتويجه بميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية “باريس 2024”.اضافة اعلان


ونشر سموه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة للبطل عمر قرادة وكتب معلقا" ‎مبارك للنشمي عمر ومبارك للأردن هذا المنجز العظيم".
 
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