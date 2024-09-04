ولي العهد يهنئ البطل عمر قرادة

ونشر سموه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة للبطل عمر قرادة وكتب معلقا" مبارك للنشمي عمر ومبارك للأردن هذا المنجز العظيم".
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