ولي العهد يهنئ الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية

ونشر ولي العهد، فيديو قصير عبر خاصية الستوري في تطبيق "إنستغرام"، لحظة إعلان الفائزين، وعلق عليه ” مبارك لكم وبارك الله في جهودكم الطيبة”.
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