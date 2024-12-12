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ولي العهد يهنئ الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
الخميس، 12-12-2024 11:09 م
الوكيل الإخباري-    هنأ الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية.اضافة اعلان


ونشر ولي العهد، فيديو قصير عبر خاصية الستوري في تطبيق "إنستغرام"، لحظة إعلان الفائزين، وعلق عليه ” مبارك لكم وبارك الله في جهودكم الطيبة”.
 
gnews

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