ولي العهد يهنئ المنتخبين المصري والمغربي بتأهلهما إلى دور الـ32 من كأس العالم

وقال ولي العهد عبر انستغرام: "تأهل مستحق يعكس قيمة وموهبة الكرة العربية.. مبارك للأشقاء في مصر والمغرب التأهل بجدارة إلى الدور الـ 32 من المونديال" .
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