السبت 2026-06-27 10:52 م

ولي العهد يهنئ المنتخبين المصري والمغربي بتأهلهما إلى دور الـ32 من كأس العالم

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
 
السبت، 27-06-2026 10:02 م
الوكيل الإخباري-   هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المنتخبين المصري والمغربي بتأهلهما إلى الدور الـ32 من كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وقال ولي العهد عبر انستغرام: "تأهل مستحق يعكس قيمة وموهبة الكرة العربية.. مبارك للأشقاء في مصر والمغرب التأهل بجدارة إلى الدور الـ 32 من المونديال" .
 
 


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