ولي العهد يهنئ المنتخبين المصري والمغربي بتأهلهما إلى دور الـ32 من كأس العالم

10:02 م

الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المنتخبين المصري والمغربي بتأهلهما إلى الدور الـ32 من كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وقال ولي العهد عبر انستغرام: "تأهل مستحق يعكس قيمة وموهبة الكرة العربية.. مبارك للأشقاء في مصر والمغرب التأهل بجدارة إلى الدور الـ 32 من المونديال" .





