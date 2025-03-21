ولي العهد يهنئ المنتخب الوطني بفوزه على نظيره الفلسطيني

وقال ولي العهد على حسابه على منصة إنستغرام، " أبدعتم مبارك للنشامى الأبطال وحظا أوفر للمنتخب الفلسطيني الشقيق".
وفاز المنتخب الوطني لكرة القدم، الخميس، على نظيره الفلسطيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مشواره في منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
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