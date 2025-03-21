ولي العهد يهنئ المنتخب الوطني بفوزه على نظيره الفلسطيني

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الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، منتخبنا الوطني لكرة القدم بفوزه على منتخب فلسطين في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم. اضافة اعلان





وقال ولي العهد على حسابه على منصة إنستغرام، " أبدعتم مبارك للنشامى الأبطال وحظا أوفر للمنتخب الفلسطيني الشقيق".



وفاز المنتخب الوطني لكرة القدم، الخميس، على نظيره الفلسطيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مشواره في منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.