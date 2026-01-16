الجمعة 2026-01-16 09:46 م

ولي العهد يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

الجمعة، 16-01-2026 08:07 م
الوكيل الإخباري-   هنأ سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.اضافة اعلان


ونشر سمو ولي العهد عبر خاصية ستوري في صفحته بأنستقرام، صورة للكعبة المشرفة وقبة الصخرة كتبت عليها الآية الاولى من سورة الإسراء.
 
 


