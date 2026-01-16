ولي العهد يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

08:07 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761199 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- هنأ سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. اضافة اعلان





ونشر سمو ولي العهد عبر خاصية ستوري في صفحته بأنستقرام، صورة للكعبة المشرفة وقبة الصخرة كتبت عليها الآية الاولى من سورة الإسراء.

تم نسخ الرابط





