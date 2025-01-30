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ولي العهد يهنئ جلالة الملك بذكرى ميلاده الـ 63

جلالة الملك وولي العهد
جلالة الملك وولي العهد
الخميس، 30-01-2025 10:11 ص
الوكيل الإخباري-   هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة ميلاده الـ 63 .اضافة اعلان


ونشر ولي العهد عبر حسابه على انستغرام منشوراً مرفقاً بصورة تجمعه مع جلالة الملك معلقاً عليها : "كل عام وأنت عماد هذا الوطن وفخره وعزه.. بحفظ الرحمن سيدنا"

ويصادف اليوم الخميس ذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، والذي ولد في 30-01-1962 .


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