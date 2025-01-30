ولي العهد يهنئ جلالة الملك بذكرى ميلاده الـ 63

ونشر ولي العهد عبر حسابه على انستغرام منشوراً مرفقاً بصورة تجمعه مع جلالة الملك معلقاً عليها : "كل عام وأنت عماد هذا الوطن وفخره وعزه.. بحفظ الرحمن سيدنا"
ويصادف اليوم الخميس ذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، والذي ولد في 30-01-1962 .
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