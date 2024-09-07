ولي العهد يهنئ خطاب وهندي

11:09 م

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الوكيل الإخباري- هنأ سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد البطلين الأردنيين عبدالكريم خطاب و أحمد الهندي بفوزهما بالميداليتين الذهبية والبرونزية في دورة الألعاب البارلمبية باريس 2024. اضافة اعلان





وكتب سموه عبر خاصية الستوري في صفحته الرسمية بموقع انستجرام " عفية عليكم يا أبطال".