ولي العهد يهنئ خطاب وهندي

وكتب سموه عبر خاصية الستوري في صفحته الرسمية بموقع انستجرام " عفية عليكم يا أبطال".
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والإثنين
-
المعايطة يلتقي نقيب الصحفيين لمناقشة التغطية الإعلامية للانتخابات
-
أوقاف إربد الأولى تحتفل بتخريج 65 طالبا من مركز لتحفيظ القرآن
-
شاهد : هذا ما ستفعله جميع تشكيلات الامن العام الايام القادمة - فيديو
-
الملكة رانيا تدين "الفوضى العالمية"
-
فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساءً عن هذه المناطق غداً - اسماء
-
المعايطة يستقبل بعثة جامعة الدول العربية للمراقبة على الانتخابات
-
إصدار العدد الأول من مجلة المهندس الكيميائي الأردني العربي