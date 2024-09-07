 
السبت 2024-09-07 11:25 م
 

 

ولي العهد يهنئ خطاب وهندي

الامير الحسين بن عبدالله
الامير الحسين
السبت، 07-09-2024 11:09 م
الوكيل الإخباري-    هنأ سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد البطلين الأردنيين عبدالكريم خطاب و أحمد الهندي بفوزهما بالميداليتين الذهبية والبرونزية في دورة الألعاب البارلمبية باريس 2024.اضافة اعلان


وكتب سموه عبر خاصية الستوري في صفحته الرسمية بموقع انستجرام " عفية عليكم يا أبطال".
 
gnews

أحدث الأخبار

الامير الحسين بن عبدالله

أخبار محلية ولي العهد يهنئ خطاب وهندي

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والإثنين

عائلات الأسرى الإسرائيليين

فلسطين 400 ألف إسرائيلي يتظاهرون في تل أبيب

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

عربي ودولي قصف إسرائيلي تدميري على جنوب لبنان

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المعايطة يلتقي نقيب الصحفيين لمناقشة التغطية الإعلامية للانتخابات

استهداف إسرائيلي لجنوب لبنان

عربي ودولي 3 شهداء من كوادر الدفاع المدني اللبناني باستهداف إسرائيلي لجنوب لبنان

وزارة الاوقاف

أخبار محلية أوقاف إربد الأولى تحتفل بتخريج 65 طالبا من مركز لتحفيظ القرآن

أرشيفية

خاص بالوكيل مدارس تعمم .. ترسيب الطالب الذي يتجاوز هذه الايام من الغياب



 


الأكثر مشاهدة