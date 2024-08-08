 
الجمعة 2024-08-09 01:17 ص
 
 

ولي العهد يهنئ لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى

ولي العهد
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني




 

الخميس، 08-08-2024 11:38 م

الوكيل الإخباري-  هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، لاعب المنتخب الوطني، زيد مصطفى بعد أن ظفر بفضية أولمبية في مسابقة التايكواندو، ليمنح الأردن ميداليته الأولى في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.


وكتب سموه على إنستغرام "الميدالية من فضة والبطل من ذهب، مبارك للأردن وللبطل زيد مصطفى هذا الإنجاز".

gnews

أحدث الأخبار

حزب الله

عربي ودولي سي إن إن: مخاوف غربية من تحرك حزب الله

قوات الاحتلال

فلسطين الاحتلال يواصل الاقتحامات والاعتقالات في الضفة

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يهنئ لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى

المستشفيات في غزة تعاني جراء استمرار الحرب

فلسطين الصحة العالمية: المستشفيات في غزة غير قادرة على العمل

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي

تعبيرية

مناسبات لين سميح غرايبة.. مبارك النجاح

جانب من المساعدات

أخبار محلية 136 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن إلى غزة

السيسي

عربي ودولي الرئيس المصري يؤكد ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة





 


 



الأكثر مشاهدة