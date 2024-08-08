ولي العهد يهنئ لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى

الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، لاعب المنتخب الوطني، زيد مصطفى بعد أن ظفر بفضية أولمبية في مسابقة التايكواندو، ليمنح الأردن ميداليته الأولى في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.



وكتب سموه على إنستغرام "الميدالية من فضة والبطل من ذهب، مبارك للأردن وللبطل زيد مصطفى هذا الإنجاز".