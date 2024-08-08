ولي العهد يهنئ لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى

وكتب سموه على إنستغرام "الميدالية من فضة والبطل من ذهب، مبارك للأردن وللبطل زيد مصطفى هذا الإنجاز".
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