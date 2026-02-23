الإثنين 2026-02-23 07:30 م

ولي العهد يوجه المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بالعمل على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار

ا
جانب من الاجتماع
 
الإثنين، 23-02-2026 07:19 م

الوكيل الإخباري- ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الاثنين، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وجه سموه المجلس خلاله بالعمل على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في الأردن.

اضافة اعلان


وأكد سمو ولي العهد خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية، أهمية وضع أولويات للبحث العلمي، والاستفادة من الكفاءات والمؤسسات العلمية الأردنية لتعزيز الاستثمارات في هذا المجال المهم.


وأشار سموه إلى ضرورة أن تشكل خدمات النسخ المحدثة من تطبيق سند نقلة نوعية تسهل استخدام التطبيق.


وشدد سمو ولي العهد على ضرورة الإسراع بالعمل على تهيئة البيئة المناسبة؛ لجعل المملكة حاضنة للابتكار والريادة في المجال التكنولوجي.


واستمع سموه، خلال الاجتماع، إلى إيجاز حول سير العمل بمشاريع المجلس، والتطورات الرقمية التي جرى إدخالها حديثا في إجراءات التقاضي، لا سيما مشروع التوقيع الرقمي.


وحضر الاجتماع سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية ورئيسة مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ورئيس الوزراء جعفر حسان، رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وأعضاء المجلس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية ولي العهد يوجه المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بالعمل على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار

و

عربي ودولي الولايات المتحدة تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

ت

أخبار محلية أوقاف الكورة تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الأول

ت

أخبار محلية الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا

و

شؤون برلمانية "التربية النيابية" تواصل مناقشتها لمشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية

ة

أخبار محلية مدير الأمن العام يرعى حفل التقييم السنوي والتميز لعام 2025

و

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة غرس القيم الإنسانية والتطوعية في الأجيال القادم

ا

أخبار محلية وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي



 






الأكثر مشاهدة