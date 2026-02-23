ولي العهد يوجه المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بالعمل على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار

الوكيل الإخباري- ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الاثنين، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وجه سموه المجلس خلاله بالعمل على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في الأردن.

اضافة اعلان



وأكد سمو ولي العهد خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية، أهمية وضع أولويات للبحث العلمي، والاستفادة من الكفاءات والمؤسسات العلمية الأردنية لتعزيز الاستثمارات في هذا المجال المهم.



وأشار سموه إلى ضرورة أن تشكل خدمات النسخ المحدثة من تطبيق سند نقلة نوعية تسهل استخدام التطبيق.



وشدد سمو ولي العهد على ضرورة الإسراع بالعمل على تهيئة البيئة المناسبة؛ لجعل المملكة حاضنة للابتكار والريادة في المجال التكنولوجي.



واستمع سموه، خلال الاجتماع، إلى إيجاز حول سير العمل بمشاريع المجلس، والتطورات الرقمية التي جرى إدخالها حديثا في إجراءات التقاضي، لا سيما مشروع التوقيع الرقمي.