ولي العهد يوجه المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بالعمل على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار

وأكد سمو ولي العهد خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية، أهمية وضع أولويات للبحث العلمي، والاستفادة من الكفاءات والمؤسسات العلمية الأردنية لتعزيز الاستثمارات في هذا المجال المهم.
وأشار سموه إلى ضرورة أن تشكل خدمات النسخ المحدثة من تطبيق سند نقلة نوعية تسهل استخدام التطبيق.
وشدد سمو ولي العهد على ضرورة الإسراع بالعمل على تهيئة البيئة المناسبة؛ لجعل المملكة حاضنة للابتكار والريادة في المجال التكنولوجي.
واستمع سموه، خلال الاجتماع، إلى إيجاز حول سير العمل بمشاريع المجلس، والتطورات الرقمية التي جرى إدخالها حديثا في إجراءات التقاضي، لا سيما مشروع التوقيع الرقمي.
وحضر الاجتماع سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية ورئيسة مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ورئيس الوزراء جعفر حسان، رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وأعضاء المجلس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.
