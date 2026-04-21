ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين برؤية جديدة وشمولية أوسع

الوكيل الإخباري- جه سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين برؤية جديدة مستندة لأعلى المعايير للبرامج التدريبية، وشمولية أوسع لتشمل جميع المحافظات.

وتمثل هذه الخطوة مشروعا وطنيا متكاملا يهدف لتوسيع قاعدة ممارسة كرة القدم، واستقطاب ورعاية وصقل المواهب الواعدة، وبناء جيل قادر على تمثيل الأردن رياضيا في المستقبل.



وأشار سموه، خلال ترؤسه اجتماعا في الاتحاد الأردني لكرة القدم، إلى أهمية الإنجازات التي حققها منتخب كرة القدم، مؤكدا أنها جاءت نتيجة جهد وطني ومؤسسي كبير، ومشيدا بجهود الاتحاد، بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد، والتي ساهمت بشكل كبير بالارتقاء بمنظومة الكرة الأردنية.

وتطرق سمو ولي العهد إلى الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني بالتأهل لنهائيات كأس العالم 2026، ووجه سموه رسالة دعم للنشامى قال فيها: "كل الأردن وراكم، وثقتنا بكم كبيرة"، متمنيا لهم التوفيق.

من جانبه، ثمن سمو الأمير علي دعم سمو ولي العهد للقطاع الرياضي خصوصا كرة القدم، مشيرا إلى أهمية التركيز على الجانب المعنوي للاعبين والجماهير الأردنية، لا سيما في المونديال.



واستمع سموه من المسؤولين والمعنيين في الاتحاد، إلى شرح حول استعدادات المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وجهود تطوير المنظومة الكروية في الأردن.



كما تفقد سمو ولي العهد مركز إعداد النشامى الذي استحدث أخيرا في مدينة الحسين الرياضية، ويشمل عيادة طبية، وغرفة استشفاء، وصالة لياقة بدنية، ومرافق للرياضيين.