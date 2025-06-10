ولي العهد يوّجه رسالة للنشامى قبيل مواجهة العراق

الوكيل الإخباري- وجّه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رسالة دعم للمنتخب الوطني لكرة القدم قبيل مباراته مع المنتخب العراقي في عمّان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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