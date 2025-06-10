الثلاثاء 2025-06-10 04:31 م
 

ولي العهد يوّجه رسالة للنشامى قبيل مواجهة العراق

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
 
الثلاثاء، 10-06-2025 03:39 م

الوكيل الإخباري-   وجّه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رسالة دعم للمنتخب الوطني لكرة القدم قبيل مباراته مع المنتخب العراقي في عمّان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

اضافة اعلان


وكتب سموّه عبر انستغرام قبيل مباراة "النشامى": "ثقتنا بكم وبأدائكم الذي يليق باسم الأردن مستمرة.. كل التوفيق اليوم في مباراتكم أمام أسود الرافدين".

 
gnews

أحدث الأخبار

الملك ينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف من الجيش والأجهزة الأمنية

أخبار محلية الملك ينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف من الجيش والأجهزة الأمنية

الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم لحماية الوطن

أخبار محلية الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

المنتخب الوطني

أخبار محلية ولي العهد يوّجه رسالة للنشامى قبيل مواجهة العراق

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يستضيف معرض طوابع البريد العربي 2025

المنتخب الوطني

أخبار محلية مواصلات مجانية لجماهير المنتخب الوطني اليوم

ل

طب وصحة ابتكار ثوري لإزالة الجلطات الدموية من الجسم

صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين

أخبار محلية ولي العهد: كل الشكر للأمير علي

القمر يقترن مع كوكبين هذا الشهر

منوعات مشاهد فلكية نادرة في يونيو .. والقمر يغازل كواكب السماء



 
 





الأكثر مشاهدة