ولي العهد يوجه لبث مباراة الأردن وعمُان عبر الشاشات

الوكيل الإخباري- بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ، تقوم وزارة الشباب بعرض مباراة الأردن وعمُان يوم الخميس من خلال شاشات عرض في المدن الرياضية والمرافق / المديريات / المنشآت التابعة للوزارة، في محافظات المملكة كافة.

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