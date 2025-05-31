السبت 2025-05-31 08:52 م
 

ولي العهد يوجه لبث مباراة الأردن وعمُان عبر الشاشات

لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم.
المنتخب الوطني
 
السبت، 31-05-2025 07:41 م

الوكيل الإخباري-   بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد ، تقوم وزارة الشباب بعرض مباراة الأردن وعمُان يوم الخميس من خلال شاشات عرض في المدن الرياضية والمرافق / المديريات / المنشآت التابعة للوزارة، في محافظات المملكة كافة.

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