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ولي العهد يوعز بإعادة تأهيل مركز صحي جرش الشامل

ولي العهد يوعز بإعادة تأهيل مركز صحي جرش الشامل
ولي العهد يوعز بإعادة تأهيل مركز صحي جرش الشامل
 
الأربعاء، 12-03-2025 07:17 م
الوكيل الإخباري-   أوعز سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال زيارة لمحافظة جرش، اليوم الأربعاء، بإعادة تأهيل مركز صحي جرش الشامل بعد أن تم إغلاقه نهاية العام الماضي بسبب أعمال الصيانة.اضافة اعلان

واطلع سموه، خلال اجتماع عقد في مركز صحي القادسية الأولي بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، على واقع الخدمات الصحية في المحافظة.
ولفت سمو ولي العهد إلى ضرورة رفد المراكز الصحية التي جرى تحويل مراجعي مركز صحي جرش إليها بالمزيد من الكوادر الطبية والإدارية.
 
 
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