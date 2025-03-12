ولي العهد يوعز بإعادة تأهيل مركز صحي جرش الشامل

واطلع سموه، خلال اجتماع عقد في مركز صحي القادسية الأولي بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، على واقع الخدمات الصحية في المحافظة.
ولفت سمو ولي العهد إلى ضرورة رفد المراكز الصحية التي جرى تحويل مراجعي مركز صحي جرش إليها بالمزيد من الكوادر الطبية والإدارية.
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