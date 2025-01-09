 
الخميس 2025-01-09 09:55 م
 

ولي العهد: يوم مميز في مادبا

سمو الأمير الحسين ولي العهد
سمو الأمير الحسين ولي العهد
الخميس، 09-01-2025 08:24 م

الوكيل الإخباري-    نشر سمو الأمير الحسين ولي العهد عبر حسابه الشخصي على الانستغرام اليوم الخميس بعد زيارة قام بها إلى محافظة مادبا.

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وكتب سموه: “يوم مميز في مادبا… سعدت بالاطلاع على مراكز تعنى بخدمة أهلنا في المحافظة وتوسيع الفرص أمام الشباب”.


وافتتح سموه مركز الخدمات الحكومية الشامل في مادبا، وزار المركز المميز للطهي ومكتبة القنصل في المدينة.

 
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