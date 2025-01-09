ولي العهد: يوم مميز في مادبا

الوكيل الإخباري- نشر سمو الأمير الحسين ولي العهد عبر حسابه الشخصي على الانستغرام اليوم الخميس بعد زيارة قام بها إلى محافظة مادبا.

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وكتب سموه: “يوم مميز في مادبا… سعدت بالاطلاع على مراكز تعنى بخدمة أهلنا في المحافظة وتوسيع الفرص أمام الشباب”.