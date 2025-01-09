ولي العهد: يوم مميز في مادبا

وكتب سموه: “يوم مميز في مادبا… سعدت بالاطلاع على مراكز تعنى بخدمة أهلنا في المحافظة وتوسيع الفرص أمام الشباب”.
وافتتح سموه مركز الخدمات الحكومية الشامل في مادبا، وزار المركز المميز للطهي ومكتبة القنصل في المدينة.
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