ولي عهد أبو ظبي يستقبل رئيس مجلس النواب

وفي مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالصفدي، وأشاد بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما.
وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما، وفقاً لرؤية وتوجيهات قيادتي البلدين.
وحضر اللقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سيف سعيد غباش.
-
أخبار متعلقة
-
التزكية تحسم انتخابات ثلاثة فروع لنقابة المهندسين
-
سطو مسلح على صيدلية في إربد
-
بلدية جرش الكبرى تغلق شارعًا فرعيًا بعد ظهور تصدعات
-
الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 26 ليوم الوفاء والبيعة
-
محافظ عجلون: الجهات المعنية تتابع ميدانيا حالة الطرق
-
الامن العام : إخلاء عدد من مرتبات الأمن العام الذين حوصروا بسبب الغبار الكثيف
-
غرفة الطوارئ في أشغال الكرك تواصل عملها للتعامل مع الظروف الجوية
-
وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو /1 تحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك