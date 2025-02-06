ولي عهد أبو ظبي يستقبل رئيس مجلس النواب

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الوكيل الإخباري- استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الخميس، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي. اضافة اعلان





وفي مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالصفدي، وأشاد بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما.



وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما، وفقاً لرؤية وتوجيهات قيادتي البلدين.



وحضر اللقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سيف سعيد غباش.