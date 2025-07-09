ولي عهد الكويت يستقبل وزير الخارجية

12:03 م

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الوكيل الإخباري- استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي. اضافة اعلان





وبحسب بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، نقل الصفدي خلال اللقاء تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وإلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد الكويتي، وتمنياتهما لدولة الكويت الشقيقة بدوام التقدم والازدهار.



وأكّد الصفدي عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الأردن والكويت، والحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بتوجيهات من قيادتَي البلدين.



ونقل سمو ولي العهد الكويتي تحيّات سمو أمير دولة الكويت وتحيّاته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكّدًا اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين.

