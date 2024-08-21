يرجح تخفيض أسعار المحروقات في الأردن بتسعيرة الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- توقع الخبير النفطي هاشم عقل تخفيض اسعار المحروقات بتسعيرة شهر أيلول.

اضافة اعلان



ورجح عقل انخفاض لتر بنزين 90 بنسبة2.4% ما يعادل 2.2 قرش ، ولتر بنزين 95 بنسبة 2% ما يعادل 2.4 قرش ولتر الديزل بنسبة 2% ما يعادل 1.5 قرش .



وأشار ان انخفاض أسعار المشتقات النفطية يأتي بسبب القلق بشأن الطلب الصيني أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، والقلق المتواصل بشأن الحرب في الشرق الأوسط التي تتوسع لتهديد إمدادات النفط الخام قاد النفط إلى هذه الانخفاضات وارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر السوق مستشهدة بأرقام معهد البترول الأمريكي .



وبين أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، وتشير المخزونات المتزايدة إلى زيادة العرض التي يمكن أن تضغط على الأسعار إضافة إلى العوامل الأخرى مثل زيادة انتاج دول خارج منظمة اوبيك+ وزيادة التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.



و كما جاء اعلان اوبيك+ بزيادة الانتاج في شهر اكتوبر بمثابة طمأنة للمستثمرين والمضاربين ولاسواق النفط بشكل عام.



وأضاف ان أسواق النفط ضعيفة وتعاني من زيادة المعروض التي تضغط على الاسعار انخفاضا.

وكان تقرير اوبيك+ الشهر الماضي بتخفيض التوقعات على الطلب ولأول مرة يتوافق مع تقرير وكالة الطاقة الدولية بمثابة تهدئة لاسواق النفط.

