يزن العرب: سنقاتل حتى النهاية في المونديال

12:54 ص

الوكيل الإخباري- أكّد مدافع المنتخب الوطني يزن العرب، ليل الأحد - الاثنين، أن المنتخب سيكون على الموعد أمام الجزائر وفي قمة التركيز. اضافة اعلان





وأضاف العرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدرب المنتخب الوطني جمال السلامي، عُقد قبيل مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجزائري، أن النتيجة أمام النمسا لا تعكس ما تم تقديمه من قبل النشامى.



وتابع: "ما زال أمامنا الكثير لنقدمه في كأس العالم".



ولفت إلى أن مواجهة الجزائر مهمة، متمنياً أن تعكس الروح الأخوية للمنتخبين.





