يزن العرب: سنقاتل حتى النهاية في المونديال

وأضاف العرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدرب المنتخب الوطني جمال السلامي، عُقد قبيل مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجزائري، أن النتيجة أمام النمسا لا تعكس ما تم تقديمه من قبل النشامى.
وتابع: "ما زال أمامنا الكثير لنقدمه في كأس العالم".
ولفت إلى أن مواجهة الجزائر مهمة، متمنياً أن تعكس الروح الأخوية للمنتخبين.
-
أخبار متعلقة
-
مدرب النشامى يطلق جملة من التصريحات الهامة والقوية قبل مواجهة الجزائر
-
سلطة البترا تستعد لبث مباراة الأردن والأرجنتين في القرية الثقافية
-
الجيش: دماء الشهداء أمانة وحقوقهم لا تسقط بالتقادم
-
بلدية إربد الكبرى تغلق شوارع للصيانة
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحراحشة وبني سعيد
-
الصفدي ونظيره الجزائري يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين
-
الغذاء والدواء تعمم بضرورة الالتزام باشتراطات توزيع المواد الغذائية الخيرية