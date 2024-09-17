يفتتح مشاريع ويلتقي وجهاء.. الملك في جرش اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة إلى محافظة جرش اليوم الثلاثاء؛ ضمن جولاته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.



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