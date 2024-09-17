يفتتح مشاريع ويلتقي وجهاء.. الملك في جرش اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري-
يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة إلى محافظة جرش اليوم الثلاثاء؛ ضمن جولاته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.
وكان محافظ جرش فراس الفاعور أكد لـ"الوكيل الاخباري" جهوزية محافظة جرش لاستقبال جلالة الملك مشيراً الى ان الزيارة لجرش بمثابة عرس وطني في اول زيارة ولقاء لجلالته عقب الانتخابات النيابية.
وأوضح ان جلالته سيفتتح عددا من المشاريع والمكارم الملكية وسيلتقي وجهاء المحافظة، لافتا إلى أن كل عشائر جرش تستعد للاستقبال.
وبين الفاعور ان المحافظة اعدت فعاليات نوعية لاستقبال جلالة الملك، اذ ستقدم كل عشيرة من عشائر المحافظة التراث الخاص بها، وسيستقبل جلالته بالأهازيج وأحر التراحيب.
ولفت الفاعور إلى اهمية الزيارة لأنها الأولى عقب الانتخابات النيابية.
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