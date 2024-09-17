 
الثلاثاء 2024-09-17 12:41 م
 
 

يفتتح مشاريع ويلتقي وجهاء.. الملك في جرش اليوم الثلاثاء

الملك وولي العهد خلال إحدى الزيارات | أرشيفية
الملك وولي العهد خلال زيارة أحد المحافظات | أرشيفية
الثلاثاء، 17-09-2024 10:05 ص

الوكيل الإخباري-    يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة إلى محافظة  جرش اليوم الثلاثاء؛  ضمن جولاته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.

اضافة اعلان

 

وستكون هذه أول زيارة ونشاط رسمي لجلالة الملك عقب الاستحقاقات الدستورية والوطنية بقبوله استقالة رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة وفريقه الوزاري، وتكليف مدير مكتب جلالته السابق الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، وانتخاب مجلس النواب الـ20.

وكان محافظ جرش فراس الفاعور أكد لـ"الوكيل الاخباري" جهوزية محافظة جرش لاستقبال جلالة الملك مشيراً الى ان الزيارة  لجرش بمثابة عرس وطني في اول زيارة ولقاء لجلالته عقب الانتخابات النيابية.

وأوضح ان جلالته سيفتتح عددا من المشاريع والمكارم الملكية وسيلتقي وجهاء المحافظة، لافتا إلى أن كل عشائر جرش تستعد للاستقبال.

وبين الفاعور ان المحافظة اعدت فعاليات نوعية لاستقبال جلالة الملك، اذ ستقدم كل عشيرة من عشائر المحافظة التراث الخاص بها، وسيستقبل جلالته بالأهازيج وأحر التراحيب.

ولفت الفاعور إلى اهمية الزيارة لأنها الأولى عقب الانتخابات النيابية.

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة 8 أعراض تكشف إصابتك بهذا المرض الخطير.. هل تعاني من الألم؟

تعبيرية

منوعات مجزرة تهز البصرة.. طفل قتل كل عائلته انتقاماً

اعهخ

أخبار الشركات سنوات من SmartThings: كيف غيّرت سامسونج مفهوم المنازل الذكية

تعبيرية

فلسطين 11 ألف طالب فلسطيني استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

أرشيفية

فلسطين الأونروا تحذر من انتشار القوارض والحشرات بقطاع غزة

ثعلب بلانفورد

منوعات ظهور نادر لـ"ثعلب بلانفورد" المهدد بالانقراض بالفجيرة

جعفر حسان

خاص بالوكيل رئيس الوزراء المكلف يشاور اليوم 3 أحزاب قبيل إعلان تشكيلته الحكومية

تعبيرية

وظائف وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية (أسماء)



 


الأكثر مشاهدة





عاجل