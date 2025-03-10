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يقظة مسعف دفاع مدني تسهم في إنقاذ حياة شخص في الشارع العام

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الإثنين، 10-03-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-    أسهمت يقظة أحد مسعفي الدفاع المدني في إنقاذ حياة شخص تعرض لغيبوبة في الشارع العام من خلال توجيه مواطن عبر الهاتف لكيفية إجراء الإسعافات الأولية للحالة المرضية لحين وصول سيارة الإسعاف.

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 وحول ذلك، بين ضابط إعلام الدفاع المدني في حديثه لإذاعة الأمن العام أن طواقم الإسعاف المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان استجابت لبلاغ حول تعرض أحد المواطنين لغيبوبة بالشارع العام.

وأضاف أن أحد المسعفين المتواجدين داخل سيارة الإسعاف المتجهة للموقع قام بالتواصل مع المبلغ (المتصل) وكان قريباً من الحالة وقام بتوجيهه عبر الهاتف حول كيفية إجراء الإسعافات الأولية للمريض لحين وصول طواقم الإسعاف التي تمكنت من الوصول إلى المكان خلال (4) دقائق، مشيراً إلى أنه تم الاشتباه بوجود حالة (بلع لسان) وهي من الحوادث الخطيرة التي يجب التعامل معها بشكل فوري، وبالشكل الصحيح.

ونوه إلى أنه وحال وصول طواقم الإسعاف إلى المكان استكملت الإسعافات الأولية، وتأكد المسعفين من فتح مجرى التنفس للمريض الذي عادت له العلامات الحيوية ورفض النقل إلى المستشفى.

وأشاد مسعفو الدفاع المدني بطريقة تنفيذ التعليمات من قبل المتصل الذي أظهر رباطة جأش وقام بإجراء رفع رأس المصاب وسحب ذقنه ثم وضعه بوضعية الأمان الجانبي خوفا من ارتخاء عضلة اللسان مرة أخرى بكل هدوء، والتأكد من عودة اللسان إلى مكانه الصحيح مما كان له الدور الإيجابي في المحافظة على حياة الشخص.

من جانبه قال المتصل" عمر الرواحنه " الذي تلقى تعليمات مسعف الدفاع المدني إنه سمع ارتطام ووجد شخصاً ملقى على الأرض وبعد الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 تم تحويلي إلى مسعف من الدفاع المدني وتلقيت منه التعليمات لحين وصولهم للموقع.

 
 
gnews

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