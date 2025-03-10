يقظة مسعف دفاع مدني تسهم في إنقاذ حياة شخص في الشارع العام

الوكيل الإخباري- أسهمت يقظة أحد مسعفي الدفاع المدني في إنقاذ حياة شخص تعرض لغيبوبة في الشارع العام من خلال توجيه مواطن عبر الهاتف لكيفية إجراء الإسعافات الأولية للحالة المرضية لحين وصول سيارة الإسعاف.

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